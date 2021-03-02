Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı! "İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!"

Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Ateşi harlayacak adım atıldı! Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı. Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey Kuruluş Osman 48. bölümde obadaki haini bulmak için ant içiyor.

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?