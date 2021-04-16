RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca öldü, kartlar yeniden karılıyor! İşte Çukur 33. Bölüm Fragmanı...

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca öldü, kartlar yeniden karılıyor! İşte Çukur 33. Bölüm Fragmanı...
16.04.2021 17:47
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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni yayınlanan fragmanında Karaca'nın ölümüyle kartların yeniden karıldığı anlaşılıyor. İşte Çukur 4. Sezon 33. Bölüm Fragmanı...


Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Amca, tüm aileye Karaca'nın Çukur'u terk ettiğini söylerken, bu haber karşısında Sultan Hanım tepkisini gizleyemiyor.

Yamaç, Koçovalı ailesini yeniden bir araya getirerek birbirlerini affetmeleri gerektiğini ifade ederken Efsun, Yamaç'ın kararına karşı çıkıyor. Ailesi ile Efsun arasında kalan Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenirken, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğüne şahit olan Yasmin'in, Akın'a söyledikleri heyecanı giderek artırıyor.

Fragman Videoları