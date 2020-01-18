Çocukların merakla beklediği Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri 24 Ocak'ta sinemalarda 18.01.2020 12:47

İstanbul Boğazı'nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan Maceracı Yüzgeçler, Büyük Gösteri adıyla 24 Ocak'ta sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Minika Çocuk kanalının Maceracı Yüzgeçler çizgi dizisi artık Beyaz Perde’de. A Haber, çocukların merakla beklediği sevimli balıkların macerasının galasına gitti ve heyecanı canlı yayında aktardı. Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu, "Çok mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Bugün beğeniye sunduk, çocukların yüzündeki duygularını merakla bekliyorum" dedi.

"Bu Macerayı Asla Unutamayacaksın!" Sloganıyla minika'nın yapımcılığını üstlendiği Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filmi için geri sayım başladı. Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor.



Kız Kulesi'nden martılara, Boğaz'ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi'nin maceraları her yaştan çocukları hem eğitmek hem de eğlendirmek istiyor.





ROBOTLARDAN OSMAN HAMDİ BEY'E 7 FARKLI MACERA

Kırmızı barbunya balığı dostumuz Biba bu filmde arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor. Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. Robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikayeyle izleyicilerini maceradan maceraya çağırıyor.





HİKAYESİNDEN ANİMASYONUNA ÜLKEMİZDEN BİR FİLM

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri'nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel Birinci kaleme aldı. Başarılı filmler ve çizgi dizilerle adından çokça söz ettiren senaristimiz bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmak ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmak istiyor.

Ülkemizin başarılı animasyon stüdyolarından Imaginite tarafından hazırlanan film hikayesinin yanında çizgileriyle de izleyicisini görsel bir şölene davet ediyor. Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminde çocuklar için özel olarak seçilen renkler ve aslına uygun hazırlanan İstanbul manzaraları ile minik seyircilere keyifli bir dünya Imaginite tarafından hazırlandı.