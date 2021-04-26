Camdaki Kız 4. bölüm: ''Namuslular namussuzlardan korkmaz utanmaz''

Camdaki Kız 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun aynı adlı romanından esinlenerek diziye uyarlanan Camdaki Kız senaryosu ile herkesi etkisi altına almaya başladı. Kadrosunda Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi yıldız oyuncuları barındıran dizinin yeni yayınlanan fragmanında yer yerinden oynuyor. Yeni bölüm fragmanına Nalan'ın annesi Feride hanımın ''Namuslular namussuzlardan korkmaz, utanmaz, şerefini kaybedenler bizden utanmalı biz onlardan değil'' sözleri damga vurdu. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı...