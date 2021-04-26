RAMAZAN İMSAKİYE
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Camdaki Kız 4. bölüm: ''Namuslular namussuzlardan korkmaz utanmaz''

Camdaki Kız 4. bölüm: ''Namuslular namussuzlardan korkmaz utanmaz''
26.04.2021 16:17
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Camdaki Kız 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun aynı adlı romanından esinlenerek diziye uyarlanan Camdaki Kız senaryosu ile herkesi etkisi altına almaya başladı. Kadrosunda Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi yıldız oyuncuları barındıran dizinin yeni yayınlanan fragmanında yer yerinden oynuyor. Yeni bölüm fragmanına Nalan'ın annesi Feride hanımın ''Namuslular namussuzlardan korkmaz, utanmaz, şerefini kaybedenler bizden utanmalı biz onlardan değil'' sözleri damga vurdu. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı...


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