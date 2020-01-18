Babil 2. yeni bölüm fragmanı: Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? 18.01.2020 12:24

Babil 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin yeni dizisi Babil'in ilk bölümünde İrfan ve Egemen Süleyman'ın paralarını alıp kaçmayı planlarken Egemen'in düşmanları tarafından paraları kaybettiler. Bölümün final sahnesinde Süleyman'a yakalanan İrfan ve Egemen'in ne yapacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor. İşte Babil 2. yeni bölüm fragmanı...

Babil 2. yeni bölümde neler olacak? Star TV'nin yeni dizisi Babil ilk bölümüyle 17 Ocak'ta seyirciyle buluştu. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı olan İrfan ve Egemen yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana geldiler. Eda ve İrfan'ın oğlu olan Deniz'in gerçek babasının Egemen çıkması herkesi şoke etti. Peki, Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Babil 2. yeni bölümde neler olacak? İşte Babil 2. bölüm fragmanı...

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan ve Egemen Süleyman'ın elinden kurtulmak için plan yapıyorlar. Egemen kendi oğlu olduğunu bilmediği Deniz'in karşısına çıkıyor. Şimdi izleyicinin aklında şu soru var; "Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?"

İRFAN VE EGEMEN'İN YOLLARI KESİŞİYOR

İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz'in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan'ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan'ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen'e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.

PARANIN PEŞİNDE MACERA BAŞLIYOR

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan'ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.

SÜLEYMAN VE İRFAN ARASINDA CESUR BİR KADIN!

Kalbi ve aklı arasında kalmış bir kadın olan İlay'ın önüne hayat, yeniden ikisinden birini seçmesini gerektiren bir soru koymuştur. İlay, ya eski aşkı ve çocuğunu kurtarma mücadelesi veren İrfan'a yardım etmeyi seçip kalbini dinleyecek ya da Süleyman'ın karanlık imparatorluğunun kraliçesi olacaktır.