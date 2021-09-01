Atv yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı

‘Dizi atv’de izlenir’ sloganıyla; yıllardır en kaliteli dizileri izleyici ile buluşturan, benzersiz programlarıyla kayıpları bulup ailelerine kavuşturan, cinayetleri aydınlatan, yarışmalarıyla milyonlar kazandıran ve gündemde olup bitenleri en doğru şekilde seyircisine aktaran atv’nin merakla beklenen yeni sezon tanıtım filmi yayınladı. Alanında başarılı isimlerin yer aldığı tanıtım, izleyicinin beğenisini toplarken yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte atv’nin yeni sezon tanıtım fragmanı...