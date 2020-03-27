Uyuşturucu satıcılarını ve kendini 'kötü bir şey söylemedim' diyerek ifşa etti! Esra Erol'da Berivan Kamer'den şok sözler 27.03.2020 21:20

Esra Erol canlı yayınında şoke eden bir olaya tanıklık edildi. 19 Mart'ta evden işe gidiyorum diye çıkan ve hiçbir izine rastlanamayan 17 yaşındaki Berivan Katmer İzmir'de bulundu. Esra Erol ekibinin ulaştığı Berivan Katmer canlı yayında uyuşturucu satıcılarını ve kendisini ifşa etti. Esra Erol'un ısrarlı soruları karşısında kendince kötü bir şey söylemediğini düşünerek uyuşturucu şebekesi hakkında canlı yayında bilgiler veren Berivan Katmer'in 1.5 yılda 5 kez evden kaçtığı ve iddiaya göre bir kez sattığı uyuşturucudan 3 bin lira gelir elde ettiği de öğrenildi.

Esra Erol'da son bölümde akılalmaz bir olaya tanıklık edildi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında Berivan Katmer uyuşturucu satıcılığına yardım ve yataklık ettiğini itiraf ederken, diğer yandan uyuşturucu satan arkadaşlarını da ifşa etti!

Berivan Katmer 19 Mart'ta evden işe gidiyorum diye çıktı ve bir daha hiçbir izine rastlanmadı. 17 yaşındaki genç kız'ı Esra Erol ve ekibi buldu. Canlı yayına bağlanan Berivan Katmer'in sözleri şoke etti.

Esra Erol'da canlı yayınına konuşan Berivan Katmer, "Dedem uzun yıllardır cezaevinde, öyle bir evde olmak istemiyorum. Bir insan evinden kolay kolay kaçmaz ailesinden uzaklaşmaz. Benim yaşım küçük olabilir ama aklım yerinde ve o eve geri dönmek istemiyorum." dedi.

Esra Erol'un Berivan'a "Bir ev tuttuğunu, madde satışı yaptığını ve buradan da 3 bin tl kazandığını yazmışsın. Neden kardeşine böyle bir şey söyledin?" sorusu üzerine genç kız, verdiği yanıtlarla herkesi şaşırttı.

"Bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durdum mu durdum, daha ne! Uyuşturucu satıcılığı yapmadım ama o insanların yanında kaldım. Ondan sonra da elimi eteğimi o ortamlardan çektim. Açık açık konuşacağım, yapmadım ama onlar giderdi ben onların yanında durdurdum, herkes hakkını alırdı sonra kendi yoluna giderdi ve ben şimdi elimi eteğimi çektim. Onlar yaklaşık 20 kişiler ama çete falan da değiller ve onları da korumuyorum. Bana hiçbir şekilde zarar da vermediler."

"GÖZÜ KULAĞIYIM ONLARIN!"

1.5 yılda 5 defa evden kaçan Berivan Katmer'e uyuşturucu satan arkadaşları her zaman yardımcı olduğunu belirtti. Önce uzun yıldır arkadaşları olduğu için yardım ettiklerini söyleyen Berivan daha sonra 'Ben onların gözü kulağıyım, herhangi bir ortama gidildiğinde gözcülük yapıyordum' sözleriyle canlı yayında uyuşturucu satıcılığına yardım ve yataklık ettiğini itiraf etti!

ESRA EROL: GÖRENLER EMNİYETİ ARASIN!

Esra Erol'un 'Sana zorla ne söyletiyorlar? Senin şu anda bunu anlatmaman gerekiyor. Neden bu sistemi sana anlatmana izin versinler?' soruları üzerine Berivan, "Anlatmadım zaten bir şey, onlar bana başına gelenleri kendine olanları anlat dedi ben de anlattım, kötü bir şey yapmadım, kötü bir şey söylemedim. Bir kere gözcülük yaptım bir daha da yapmadım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Katmer, "O evde şiddet, kavga, her şey var. Ben o eve dönmek istemiyorum"u da cümlelerine ekledi.Esra Erol, hem Berivan'ın kendisi hem de vatandaşlar için genç kızın gözetim altında bulunması gerektiğini vurguladı. Erol, İzmir'de ve Türkiye'de bulunan ekran başındaki seyircilerin Berivan Katmer'i gördüklerinde emniyet güçlerine ihbarda bulunmalarını rica etti. Erol'un ve Avukat Hülya Kural'ın sözleri karşısında ne diyeceğini şaşıran Berivan, telefonu bir anda kapattı.