ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da şoke eden bir olaya tanıklık edildi! 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy ile kayınpederi Esra Erol'da canlı yayınına konuk oldu. Özsoy, internetten tanışarak evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini söyledi. Esra Erol'danın bugün ki canlı yayınına katılan Hülya babası Erol beye kavuştu. Hülya hanım eşi Recep beyle görüşmek istemedi. Recep bey bunun üzerine canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Hülya, Esra Erol'un hamile misin sorusuna canlı yayında yanıt verdi. İşte Esra Erol'da programının 22 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan bölümünde yaşanan baba kız ve recep beyin buluşma anı...
İnternetten tanıştığı kocasını terk edip internetteki sevgilisine kaçan Hülya'dan canlı yayında bebek açıklaması!22.01.2020 18:58
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