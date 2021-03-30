İki elti ele verdi, Muammer'e kaçtı! İki eltiyi kaçıran Muammer, küçük elti Hamide'yi sihirle mi elinde tutuyor?

ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un programında 'Pes' dedirten bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi" dedi. İki eltiyi kaçıran Muammer, küçük elti Hamide'yi sihirle mi elinde tutuyor?