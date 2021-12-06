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Fatma’nın hamilelik itirafı Esra Erol’a damga vurmuştu! ‘O çocuk Ahmet’ten değil’

Fatma’nın hamilelik itirafı Esra Erol’a damga vurmuştu! ‘O çocuk Ahmet’ten değil’
06.12.2021 19:53
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Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına katılan Fatma’nın yaşadıkları tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. İmam nikahlı 2 çocuk babası Ahmet Kaymaz’a kaçarak evlenen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmüştü. Tekrar Ahmet’e kaçtığı öğrenilen genç kız, aylar sonra programa tekrar çıktı ve hamile olduğunu açıkladı. Fatma’nın annesi Melahat Oruç ise Ahmet ile arasında geçen telefon görüşmesini canlı yayında paylaştı. Melahat Hanım, Ahmet’in kendisine 'Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dediğini belirterek çocuğun babasının Ahmet olmadığını iddia etti.

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