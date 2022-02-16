Evden kaçan kızlarıyla aylar sonra Esra Erol’da buluştular!

Aslen Ordulu olan ve Bursa’da yaşayan Ramazan Çetin ile Cemile Çetin, memlekette oldukları sıra kendileriyle birlikte gelmeyen kızları Nurşide Çetin’in evden kaçtığını belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.
Aslen Ordulu olan ve Bursa’da yaşayan Ramazan Çetin ile Cemile Çetin, memlekette oldukları sıra kendileriyle birlikte gelmeyen kızları Nurşide Çetin’in evden kaçtığını belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.
Esra Erol ise kayıp Nurşide Çetin'i buldu. Ailesiyle yüzleşen Nurşide Hanım, "Ailemle iletişimsizlik yaşadığım için evden kaçtım. Kaçma nedenim tamamen kuşak uyumsuzluğu, anlaşamamak. 'Elalem ne der' diye yaşamak istemiyorum" dedi.