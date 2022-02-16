Evden kaçan kızlarıyla aylar sonra Esra Erol’da buluştular!

Esra Erol ise kayıp Nurşide Çetin'i buldu. Ailesiyle yüzleşen Nurşide Hanım, "Ailemle iletişimsizlik yaşadığım için evden kaçtım. Kaçma nedenim tamamen kuşak uyumsuzluğu, anlaşamamak. 'Elalem ne der' diye yaşamak istemiyorum" dedi.