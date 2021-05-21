Esra Erol'da Gökhan'ın iddiası çok konuşulacak...

Esra Erol, 31 yaşında Gökhan Deniz'in Eskişehir'den geldiğini, eşinin evi terk ettiğini, 5 aydır çocuğunu göremediği bilgisini verdi. Gökhan Bey ağlayarak 5 sene önce hayatının aşkı sanıp eşi Kader Hanım ile evlendiğini, eşini çok özlediğini söyledi. 5 ay önce eşi ile yemekten sonra ufak bir tartışma yaşadıklarını anlatan Gökhan Bey, eşinin akşam ben gideceğim diye tutturduğunu, eşinin ailesinin karışık durumda olduğunu, eşinin öksüz büyüdüğünü belirtti. Gökhan Bey, eşinin son 2 aydır sürekli annesine gittiğini, telefon ile çok uğraştığını, başka biri ile konuştuğunu iddia etti. Eşini o akşam kendi elleri ile halasına bıraktığını söyleyen Gökhan Bey, eşinin oradan babasının yanına gittiğini babasının yanından da başka birinin yanına gittiğini ileri sürdü. Kader Hanım, evden kendi isteği ile ayrıldığını, eşini istemediğini belirttikten sonra eşinin dost hayatı yaşadığını iddia etti. Gökhan Hanım ise asıl eşinin dost hayatı yaşadığını ileri sürdü. Eşi ile anlaşamadığını, eşinden şiddet gördüğünü, hep anne babasının yanına gidip geldiğinden bahseden Kader Hanım, en sonda da evi terk ettiğini belirtti.