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Kamuran gerçekleri itiraf edecek mi?

Kamuran gerçekleri itiraf edecek mi?
03.06.2021 19:15
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Kadir Aldemir, kendisini terk edip başka bir adamdan çocuk yapan eşi Kamuran’dan boşanmak istediğini belirterek Esra Erol’da programına başvurmuştu. Karı-koca bugünkü canlı yayınında karşı karşıya geldi. Kamuran Hanım, eşinden tehdit duyduğunu ve kendisini korkuttuğunu ileri sürdü. Kamuran Hanım’ın kendi ailesi tarafından da tehdit edildiğini söylemesi üzerine ağabeyi canlı yayına telefonla bağlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeş, ablasının yalan söylediğini ifade ederek "Zaman zaman bizden mesajlar gitmiş olabilir ama kimse onu öldürerek elini kana bulamaz. Hepimizin kendi ailesi ve çocuğu var" dedi.


Kadir Aldemir'in kendisini terk edip başka bir admadan çocuk yapan eşi Kamuran stüdyoya geldi. Kamuran Hanım, eşinden tehdit duyduğunu ve kendisini korkuttuğunu ileri sürdü. Kamuran Hanım'ın erkek kardeşi telefonla canlı yayına katıldı.ablasının eniştesini konuşturmadığını, ablası kendisini savunmaya geçtiğini, yaptığını çok normal gösterdiğini, sanki arkasında çocukları bırakan ablası değilmiş gibi davrandığını söyledi.
Esra Erol'da Videoları