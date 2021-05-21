Işılay 23 yıl sonra annesi Pınar'a kavuştu!

Bilgisayar Mühendisliği okuyan Işılay, bugüne kadar hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’da programına başvurmuştu. Esra Erol ile ekibinin kısa süre içinde ulaştığı anne Pınar Hanım, stüdyoya geldi ve anne-kızın 23 yıllık hasreti sona erdi.
Işılay'ın biyolojik annesi Pınar Hanım stüdyoya geldi ve Işılay ile sarıldılar. Işılay kendisini zor tuttuğunu dile getirdi. Pınar Hanım, defalarca geldiğini ama Işılay'ın adresini bile bulamadığını, sosyal hizmetlerin adres söylemediğini belirttikten sonra Işılay'ı doğurduktan sonra kaçırdığını, sosyal güvencesi olmadığını, yuvadan kaçtığı için kendisinin de kaçak olduğunu, geri dönemediğini anlattı.