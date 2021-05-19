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Esra Erol'da Ferdi Bey'in isyanı...

Esra Erol'da Ferdi Bey'in isyanı...
19.05.2021 19:15
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Esra Erol'da Ferdi Bey'in...
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Boşanma kavgasında tekmeler...

Esra Erol, Ferdi Şimşek Mersin'den geldi ve 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirdi. Ferdi Bey, eşinin internette tanıştığı Serpil Arıkan isimli kadın tarafından kandırıldığını iddia edildi. Esra Erol, 13 ve 8 yaşında iki çocuk ve 14 yıllık bir evlilik olduğunu, severek ve kaçarak evlendikleri bilgisini verdi. Ferdi Bey, eşinin ben doktora gidiyorum diye evden çıktığını bir daha da gelmediğini anlatıp sabah eşini ablasına bıraktığını ama öğrendiğine göre eşinin doktora gitmediğini belirtti. Öğlen 12 gibi eşini aradığını ama açmadığını söyleyen Ferdi Bey, eşinin sonra kendisini arayıp ben geri dönmeyeceğim, boşanma davası açacağım dediğini dile getirdi.


Esra Erol, Ferdi Şimşek Mersin'den geldi ve 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirdi. Ferdi Bey, eşinin internette tanıştığı Serpil Arıkan isimli kadın tarafından kandırıldığını iddia edildi. Esra Erol, 13 ve 8 yaşında iki çocuk ve 14 yıllık bir evlilik olduğunu, severek ve kaçarak evlendikleri bilgisini verdi. Ferdi Bey, eşinin ben doktora gidiyorum diye evden çıktığını bir daha da gelmediğini anlatıp sabah eşini ablasına bıraktığını ama öğrendiğine göre eşinin doktora gitmediğini belirtti. Öğlen 12 gibi eşini aradığını ama açmadığını söyleyen Ferdi Bey, eşinin sonra kendisini arayıp ben geri dönmeyeceğim, boşanma davası açacağım dediğini dile getirdi.
Esra Erol'da Videoları