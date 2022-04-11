RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol'da Aysel'in feryadı: "İmam nikahlı eşim bebeğimize sahip çıkmıyor"

Esra Erol'da Aysel'in feryadı: "İmam nikahlı eşim bebeğimize sahip çıkmıyor"
11.04.2022 18:52 - Son Güncelleme: 11.04.2022 19:14

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Anne ve babasının kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kalan Aysel Gönen, “Ailem olsun, tutunacak dalım olsun” diyerek nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak bebeğinin biyolojik babasının olduğunu iddia ettiği Erkan Yetkin, çocuğuna sahip çıkmadı. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konuk olan Aysel Hanım, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek gözyaşı döktü. Bugünkü canlı yayına bağlanan Erkan Yetkin ise 2,5 aylık olan bebek hakkında kararını verdi. Öte yandan Aysel Hanım’la yüzleşen Erkan Bey, bir ara sinirlerine hakim olamayarak çileden çıktı.

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