RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol’da Sevim’den büyük itiraf: "Doğurduğum bebeği başka bir aileye verdim"

Esra Erol’da Sevim’den büyük itiraf: "Doğurduğum bebeği başka bir aileye verdim"
19.04.2022 19:42 - Son Güncelleme: 19.04.2022 19:44

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Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü ilk konuğu Sevim Yener oldu ve 4 yaşındaki çocuğu için yardım istedi. Kadir Yener ile 4 yıldır evli olan 22 yaşındaki Sevim Yener, “Oğlumun vefat ettiği gün eşim cezaevine girdi” diyerek birlikte kaldığı kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını dile getirdi. 4 yaşındaki kızının eşinin ailesinde olduğunu belirten Sevim Hanım, “Çocuğumu göstermiyorlar, yardım edin” dedi. 1,5 aylık çocuğunu da evlatlık verdiğini söyleyen Sevim Hanım’ın yaşadıkları kan dondurdu.

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