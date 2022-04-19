Esra Erol’da Sevim’den büyük itiraf: "Doğurduğum bebeği başka bir aileye verdim"

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü ilk konuğu Sevim Yener oldu ve 4 yaşındaki çocuğu için yardım istedi. Kadir Yener ile 4 yıldır evli olan 22 yaşındaki Sevim Yener, “Oğlumun vefat ettiği gün eşim cezaevine girdi” diyerek birlikte kaldığı kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını dile getirdi. 4 yaşındaki kızının eşinin ailesinde olduğunu belirten Sevim Hanım, “Çocuğumu göstermiyorlar, yardım edin” dedi. 1,5 aylık çocuğunu da evlatlık verdiğini söyleyen Sevim Hanım’ın yaşadıkları kan dondurdu.