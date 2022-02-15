‘Ölmek istemiyorum’ diyerek madde bağımlısı kocasından kaçtı! Esra Erol’a sığındı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Demet Atbaş’ın yaşadıkları damga vurdu. Evlere temizliğe giden Demet Hanım, 4 Şubat tarihinde kazandığı günlük parayı beğenmeyen eşi Aykut Atbaş’ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Şiddetten kaçan genç kadın, ayakkabılarını bile giymeden evden çıktığını belirtti. 7 Şubat’ta evine dönen Demet Hanım karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdiğini belirterek o anları seyircilerle paylaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demet Hanım, çocuklarını eşinden almak istediğini belirterek ‘Ölmek istemiyorum’ sözleriyle yardım istedi.