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‘Ölmek istemiyorum’ diyerek madde bağımlısı kocasından kaçtı! Esra Erol’a sığındı

‘Ölmek istemiyorum’ diyerek madde bağımlısı kocasından kaçtı! Esra Erol’a sığındı
15.02.2022 19:53

OTOMATİK OYNAT

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Demet Atbaş’ın yaşadıkları damga vurdu. Evlere temizliğe giden Demet Hanım, 4 Şubat tarihinde kazandığı günlük parayı beğenmeyen eşi Aykut Atbaş’ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Şiddetten kaçan genç kadın, ayakkabılarını bile giymeden evden çıktığını belirtti. 7 Şubat’ta evine dönen Demet Hanım karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdiğini belirterek o anları seyircilerle paylaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demet Hanım, çocuklarını eşinden almak istediğini belirterek ‘Ölmek istemiyorum’ sözleriyle yardım istedi.

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