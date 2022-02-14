Esra Erol’da Türkan görümcesiyle canlı yayında yüzleşti ortalık karıştı

Hafta içi her gün 16.20’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına annesi Kadriye Hanım ile başvuran Yaşar Kurnaz, Türkan Nurdan Kurnaz'ın 30 Aralık tarihinde evden kaçtığını dile getirerek yardım istemişti. İlerleyen günlerde stüdyoya gelen Türkan Hanım, eşi Yaşar Bey ve kayınvalidesi Kadriye Hanım ile yüzleşti. Bugün bir kez daha karşı karşıya gelen karı-koca sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayının ilerleyen dakikalarında Yaşar Bey’in kız kardeşi Banur Hanım da stüdyoya geldi ve tansiyon bir anda yükseldi.