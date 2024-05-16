Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den









"ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK" İDDİASI

Devlete komplo kurmaya çalışan klikin barındığı Ankara Emniyeti'nin müdürü Engin Dinç'in görevden alınacağı konuşuluyor.



Hatırlacağı üzere Dinç, 1 Ağustos 2023'te yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olan Dinç, daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve son olarak da Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.



Engin Dinç'in adı Türkiye'nin gündemine oturan birçok olayda da geçiyor.



HRANT DİNK, ANKARA GAR PATLAMASI, AKADEMİSYEN CİNAYETİ, KONYA KATLİAMI...



Hrant Dink cinayetinde yargılanan Dinç, İstihbarat Daire Başkanlığı görevindeyken de Ankara Gar patlaması meydana gelmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme gelen Dinç'in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Kürt bir aileye yönelik saldırı olmuş, 3'ü kadın 7 kişi öldürülmüştü.



AÇIĞA ALINAN POLİS MÜDÜRLERİNE TÜM GECE SORGU



Açığa alınan 3 polis müdürüne tüm gece sorgu yapıldı. Mülkiye başmüfettişlerinin, "Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı" gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.



Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen diğer sorular ise şu şekilde;



"Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü?



Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı?



Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü?



Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi?



Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi?



Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi?



Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi?



Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurt dışına nasıl kaçtı? Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu?



Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?