SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile'den

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında suç örgütünün 2 numarası ve gizli itirafçı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sertçelik'in yaralı haldeyken Metehan İlkyaz isimli bir komiserin yardımıyla kaçtığı, telefon sinyalinin en son İstanbul Şile'den geldiği tespit edildi. Öte yandan Ayhan Bora Kaplan'ın yakalandığı sırada kayda geçen görüntülere ve operasyon haberinin milli medya yerine 5. kol faaliyeti yürüten dış destekli haber kuruluşlarına verilmesi de kafalarda soru işareti bırakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 14:27 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 15:22
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖVARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya.

Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.



3 SİVİL 1 KOMİSER DAHA GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili sabah saatlerinde 3 sivil şahıs ve 1 komiserin daha gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

FİRARIN PERDE ARKASI A HABER'DE


Peki, Sertçelik'in firar etmesine kimler neye karşılık yardım etti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, yeni detayları ilk kez A Haber'de açıkladı.



SON SİNYAL ŞİLE'DEN!

Karaman, "Serdar Sertçelik'i ayağındaki bu cihazı sinyal vermesine rağmen kim kontrol etmedi? Kim önlem almadı ve yurt dışına kim kaç dedi ve kim organize etti? Bugün gözaltılar var. 3 sivil kişi 1 de komiser gözaltında. Bu kişilerin Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddia ediliyor. Benim Savcılık kaynaklarından edindiğim bilgiye göre 3 kişi Sertçelik'i arabaya alıyorlar. Ankara'dan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul Şile'de en son telefonları sinyal veriyor. En son Şile'de gözüküyorlar. Bunlar yeni bilgiler. En son izlerine Şile'de ulaşılıyor." dedi.


VURULDUKTAN BİR GÜN SONRA KOMİSERLE KAÇIYOR

Karaman, "Bir komiserle, Metehan İlkyaz adlı bir komiser. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser. Onunla vurulduktan bir gün sonra kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Kumpas farklı taktik aynı!

GÖRÜNTÜLERİ KİM ÇEKTİ? NEDEN 5. KOL APARATLARI TERCİH EDİLDİ?

Ayhan Bora Kaplan'ın yakalandığı sırada kayda geçen görüntülere ve operasyon haberinin milli medya yerine 5. kol faaliyeti yürüten dış destekli haber kuruluşlarına verilmesine de dikkat çekmekte fayda var.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Bu görüntüleri kim çekiyor o da merak konusu. Şurada bir tane adam var. Mesela bu kim? Bu operasyona kimleri çağırdılar? Sabah Gazetesi yok, Hürriyet Gazetesi yok, devletin haber ajansları yok, özel haber ajansları yok. Benim duyduğum burada T24'ün muhabiri, kara propaganda 5. Kol faaliyeti yapan haber sitesinin muhabirleri çağrılıyor. Bu operasyonun tanıtımını Cevheri Güven yapıyor. Dün akşamdan beri sürekli tweet atıyor benim aleyhimde Turkuvaz Medya Grubu, A Haber aleyhinde. Sanki biz bu organize suç örgütü liderinin avukatıymışız gibi yayınlar yapıyor. Biz kimsenin avukatı değiliz. Burada bir suç örgütü lideri var. Bütün desteğimizi Ankara Emniyeti'ne o dönem vermişizdir. Buradaki şahıs polis midir sivil midir? Elinde fotoğraf makinesi var. Kim adına çekiyor bunları bilmiyoruz." şeklinde konuştu.





"ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK" İDDİASI
Devlete komplo kurmaya çalışan klikin barındığı Ankara Emniyeti'nin müdürü Engin Dinç'in görevden alınacağı konuşuluyor.

Hatırlacağı üzere Dinç, 1 Ağustos 2023'te yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olan Dinç, daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve son olarak da Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.

Engin Dinç'in adı Türkiye'nin gündemine oturan birçok olayda da geçiyor.

HRANT DİNK, ANKARA GAR PATLAMASI, AKADEMİSYEN CİNAYETİ, KONYA KATLİAMI...

Hrant Dink cinayetinde yargılanan Dinç, İstihbarat Daire Başkanlığı görevindeyken de Ankara Gar patlaması meydana gelmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme gelen Dinç'in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Kürt bir aileye yönelik saldırı olmuş, 3'ü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

AÇIĞA ALINAN POLİS MÜDÜRLERİNE TÜM GECE SORGU

Açığa alınan 3 polis müdürüne tüm gece sorgu yapıldı. Mülkiye başmüfettişlerinin, "Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı" gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen diğer sorular ise şu şekilde;

"Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü?

Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı?

Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü?

Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi?

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi?

Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi?

Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi?

Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurt dışına nasıl kaçtı? Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu?

Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 28 yıl 6 ay hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 32 yıl
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
Trendyol
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası! | Ödeyene kadar her gün bir o kadar ceza!
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
SON DAKİKA