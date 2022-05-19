Esra Erol'da pes dedirten olay! Kuma giden kadın "Para karşılığı satmaya çalıştı" demişti! Eşinin verdiği karar izleyicileri şoke etti

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol’da tansiyon yükseldi. Programa başvuran Osman Ersoy, eşi Gülizar Ersoy'un evi terk ettiğini ve başkasına kuma olarak gittiğini belirterek yardım istedi. Kendisine söz hakkı doğan Gülizar Hanım da dünkü yayına katılarak eşi Osman Ersoy'un çocuklarını başkasına para karşılığı vermeye çalıştığını iddia etti. Birbirlerine akılalmaz suçlamalarda bulunan çift, bugünkü canlı yayında bir kez daha bir araya geldi ve ortalık yine karıştı. Osman Bey’in kararı ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...