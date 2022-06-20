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Esra Erol’da Vesile'nin yayından sonra yaptıklarına inanamayacaksınız!

Esra Erol’da Vesile'nin yayından sonra yaptıklarına inanamayacaksınız!
20.06.2022 19:43 - Son Güncelleme: 20.06.2022 19:48

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Mustafa İldemir, “Ben cezaevindeyken eşim Vesile İldemir, evli olan Adem Şeli'yle davullu zurnalı düğün yaptı” diyerek yarım istemişti. Bunun üzerine canlı yayına çıkan Vesile İldemir ile Adem Şeli, Mustafa Bey’le yüzleşmişti. Geçen Cuma günü ise Adem Şeli, velayeti annede olan çocuğu alıkoymaktan dolayı canlı yayında gözaltına alınmıştı. Esra Erol, bugün yayın sonrası yaşananları anlattı. Programa telefonla bağlanan Vesile Hanım ise herkesi şoke etti.

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