Esra Erol’da canlı yayında karı koca birbirine girdi!

2 Şubat’ta üç çocuğundan birini yanına alarak evden kaçan Songül Avcı, “İhanete uğradım, şiddet gördüm ve sokağa atıldım” diyerek Esra Erol’da programına başvurmuştu. Songül Hanım, bugün canlı yayınında eşi Emrah Avcı ile yüzleşti. Çift birbirini suçlamaya yayın boyunca devam ederken bir anda ortalık karıştı ve karı-koca birbirine girdi. Tansiyonunun yükseldiği o anlar yürekleri ağza getirdi. Öte yandan Emrah Bey’in “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi” sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...