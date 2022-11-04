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Esra Erol'da Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu!

Esra Erol'da Hayat babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğuldu!
04.11.2022 19:17 - Son Güncelleme: 04.11.2022 19:17

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Esra Erol’da programına Sakarya’dan başvuran 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 9 yaşındayken pedagog eşliğinde evlatlık verildiğini öğrenen genç kadın, dünkü yayında ilk kez biyolojik annesi Hülya Demir’in sesini duydu. Esra Erol’un çabalarıyla biyolojik ailesiyle ilk kez temas kuran Hayat Hanım, bugünkü canlı yayında ise babası İzzet Çember ile konuştu. Genç kadın babasının tek sözüyle gözyaşlarına boğulurken İzzet Bey’in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...

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