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Esra Erol’da akılalmaz olay! 4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı

Esra Erol’da akılalmaz olay! 4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı
15.11.2022 21:06 - Son Güncelleme: 15.11.2022 21:08

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kahramanmaraş’tan başvuran Hasan Karabulut, 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabulut’un (23) 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Geçirdiği kaza nedeniyle stüdyoya tekerlekli sandalyeyle çıkan Hasan Bey, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğunu dile getirerek kendisinin Adana’da terkedildiği gördüğü sırada terkedildiğini sözlerine ekledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Gülizar Karabulut’un “Beni çocuklarımdan soğutuyordu” sözleri ise çileden çıkardı.

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