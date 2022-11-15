Esra Erol’da akılalmaz olay! 4 çocuk annesi Gülizar 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kahramanmaraş’tan başvuran Hasan Karabulut, 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabulut’un (23) 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Geçirdiği kaza nedeniyle stüdyoya tekerlekli sandalyeyle çıkan Hasan Bey, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğunu dile getirerek kendisinin Adana’da terkedildiği gördüğü sırada terkedildiğini sözlerine ekledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Gülizar Karabulut’un “Beni çocuklarımdan soğutuyordu” sözleri ise çileden çıkardı.