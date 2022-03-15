Esra Erol’da Ceylan ve Ramazan nikah masasına oturdu

Evden kaçıp Ramazan ile bir yaşam kuran ve 3 aylık hamile olan Ceylan, “Bizi ailelerimizle barıştır” diye Esra Erol’dan yardım istedi. Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol ise genç çifti aileleriyle bir araya getirerek barıştırmaya çalıştı. Ancak aileleriyle orta yolu bulmayan çift, baba evine dönemedi. Çifti yarı yolda bırakmayan Esra Erol ise bugünkü canlı yayında bebeklerine kavuşmak için gün sayan Ramazan ve Ceylan’ın en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ceylan ve Ramazan, bugün milyonların şahitliğinde evlendi. İşte o anlar...