Ramazan ve Ceylan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeden önce açıklama yapan Ceylan, "Bebeğin ismini ne koyacaksınız?" sorusunu şöyle cevapladı: "Kız olursa adını Esra Damla ya da Esra Ceylin koymayı düşündük. Eşim öyle istedi. Erkek olursa da Caner Ali koymak istiyoruz"

CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

Programın ilerleyen dakikalarında stüdyoya getirilen balonun patlamasıyla genç çift bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.