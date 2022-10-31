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Esra Erol'da büyük yüzleşme! Mustafa ve Selma karşı karşıya geldi!

Esra Erol'da büyük yüzleşme! Mustafa ve Selma karşı karşıya geldi!
31.10.2022 21:02 - Son Güncelleme: 31.10.2022 21:02

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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Selma Kütük, 21 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek boşandığını dile getirdi. Eşinden ayrıldıktan sonra birikimleriyle çocuklarını okuturken Kayseri'de ev yaptırmaya başlayan Selma Hanım’ın başından geçenler izleyicileri şoke etti. Selma Hanım, İBB Hukuk Bürosunda çalıştığını söyleyen ve kendini avukat olarak tanıtan Mustafa Mehmetoğlu tarafından dolandırıldığını söyledi. Taraflar bugünkü canlı yayında karşı karşıya gelirken Mustafa Mehmetoğlu’nun savunması ağızları açık bıraktı.

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