Esra Erol'da 28 Kasım bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol'da son bölüm 28.11.2019 19:22

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Bugünkü programda Halil ve Raziye çifti kızlarına sesleniyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 28 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.