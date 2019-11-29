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Esra Erol'da 29 Kasım yeni bölüm tek parça izle!

29.11.2019 19:52

Haftaiçi her gün ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 29 Kasım bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.


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