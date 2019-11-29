Haftaiçi her gün ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 29 Kasım bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.
Esra Erol'da 29 Kasım yeni bölüm tek parça izle!29.11.2019 19:52
- Esra Erol'da flaş gelişme! Melahat B.'nin oğluna yeniden DNA testi yapıldı... Çıkan sonuç bir daha şok etti
- Esra Erol'da 29 Kasım yeni bölüm tek parça izle!
- Esra Erol'da 28 Kasım bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol'da son bölüm
- Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı açıklamaları herkesi şaşırttı
- Esra Erol'da 27 Kasım bölümü tek parça izle! 913. bölüm
- Esra Erol'da 26 Kasım bölümü tek parça izle!
- Esra Erol'da 25 Kasım Pazartesi bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol'da son bölüm
- Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm
- Esra Erol'da 21 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm
- Esra Erol'da 20 Kasım bölümü tek parça izle!
- Esra Erol'da 19 Kasım bölümü tek parça izle! Semra'nın ablası Ebru Hanımın iddiaları şaşırttı
- Esra Erol'da 15 Kasım bölümü izle! 45 gündür kayıp olan Berfin bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.