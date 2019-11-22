Haberler Video Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm

Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm

22.11.2019 19:26

ATV ekranlarının merak takip edilen programı Esra Erol'da bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Bugünkü programda DNA testi sonucuna göre Mehalat'in 2 çocuğunun da babasının Ramazan olmadığı ortaya çıktı. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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