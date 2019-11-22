ATV ekranlarının merak takip edilen programı Esra Erol'da bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Bugünkü programda DNA testi sonucuna göre Mehalat'in 2 çocuğunun da babasının Ramazan olmadığı ortaya çıktı. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm22.11.2019 19:26
- Esra Erol'da 22 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm
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