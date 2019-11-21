Haberler Video Esra Erol'da 21 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm

Esra Erol'da 21 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm

21.11.2019 19:50

ATV ekranlarında yakından takip edilen Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana merakla takip edilen Esra Erol'da programında yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Canlı yayını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 21 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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