ATV ekranlarında yakından takip edilen Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana merakla takip edilen Esra Erol'da programında yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Canlı yayını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 21 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 21 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm21.11.2019 19:50
- Esra Erol'da 21 Kasım bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm
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