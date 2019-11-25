Esra Erol'da 25 Kasım Pazartesi bölümü tek parça izle! İşte Esra Erol'da son bölüm 25.11.2019 19:20

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir merakla takip edilen Esra Erol'da programında bugün yaşanan izleyiciler tarafından dikkatle izlendi. Peki, bugünkü canlı yayında neler yaşandı? Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyen için Esra Erol'da 25 Kasım bölümü izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.