ATV'de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün saat 16.20'de izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 27 Aralık bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 27 Aralık bölümü tek parça izle27.12.2019 19:25
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