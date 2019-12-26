Esra Erol'da programında şoke eden olay! 8 evlilik yaptı 3 eşiyle... 26.12.2019 21:08

Esra Erol'da 26 Aralık Perşembe gününe damga vuran yeni bir olay yaşandı. Babasının evli olduğu Ülker Derya Arslan hakkında iddialarda bulunan Onurcan Arslan yardım için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca önce babasıyla evlenen Ülker Derya Arslan'ın hakkında açıklamalar yapan Onurcan Arslan, dinleyenleri şoke etti. Onurcan Arslan, Ülker Derya Arslan'ın 8 evlilik yaptığını ve 3 eşiyle aynı evde yaşadığını iddia etti. Öte yandan Onurcan Arslan, Ülker Derya Arslan'ın medyumluk yaptığını 2 liralık su şişesini 3 ile 5 bin lira arası insanlara sattığını iddia etti. Esra Erol'da canlı yayına katılan Ülker Derya Arslan o iddiaları yanıt verdi. İşte detaylar...