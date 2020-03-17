Hızır'ın Boran kararı: Taş üstünde taş kalmayacak! EDHO 160. yeni bölüm 17.03.2020 22:15

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 160. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır'ın Boran kararı ortaya çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.

BORAN ÖLÜYOR!

Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir.

İLYAS VE BEHZAT'IN ACISI

Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.

TEKİN BORAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLER HAREKETE GEÇİYOR

Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.

BİCOLAR HEDEFTE

Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır.

ALTAN'IN HAİN PLANI NE?

Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır.

HIZIR, KÖKSAL'I ÖLDÜRÜYOR

Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.