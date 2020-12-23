Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ah Yalan Dünya' rüzgarı

Atv ekranlarında yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kililtledi.



EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.



Alparslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.



İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yemi bölümünde geceye damga vuran 'Ah Yalan Dünya'nın sözleri



Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?

Ben de gülemedim; yalan dünyada

Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?

Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Sen ağladın, canım, ben ise yandım

Dünyayı gönlümce olacak sandım

Boş yere aldandım, boşuna kandım

Rengi gözümde solan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu

Sana karşı benim gayet de çokdu

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı

Garip bülbül gibi feryadım kaldı

Alamadım, eyvah, muradım kaldı

Ben gidip ellere kalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada