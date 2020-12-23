Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ah Yalan Dünya' rüzgarı

Atv ekranlarında yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kililtledi.
EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.
Alparslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yemi bölümünde geceye damga vuran 'Ah Yalan Dünya'nın sözleri
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim; yalan dünyada
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Sen ağladın, canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım, boşuna kandım
Rengi gözümde solan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu
Sana karşı benim gayet de çokdu
Felek bulut oldu, üstüme yağdı
Yaşları gözüme dolan dünyada
Felek bulut oldu, üstüme yağdı
Yaşları gözüme dolan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım, eyvah, muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada