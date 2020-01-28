Bu dünyada kavuşamadık! EDHO 154. yeni bölüm 28.01.2020 21:27

Salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 154. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.