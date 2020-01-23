Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylan geri dönüyor 23.01.2020 23:14

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Hızır'ın "Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer, sonumuz burası olmazdı..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Fragman Ceylan'ın diziye geri döndüğü görülüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

HIZIR'DAN TUFAN'I BİTİRECEK PLAN

İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

TUFAN KENDİNE MÜTTEFİK ARIYOR

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

HIZIR, CENGİZ'İN PEŞİNDE

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.