EDHO 153. bölüm full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle 24.12.2019 23:57

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşamda bu akşam heyecan doruktaydı. Saat 20.00'de 153. bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölümünde Tufan ve Hızır arasında başlayan savaş gerilimin iyice artmasına neden oldu. Peki, heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

HIZIR'DAN TUFAN'I BİTİRECEK PLAN

İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

TUFAN KENDİNE MÜTTEFİK ARIYOR

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

HIZIR, CENGİZ'İN PEŞİNDE

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

MERYEM GERİ DÖNECEK Mİ?

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.