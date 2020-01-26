EDHO 154.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. Bölüm fragmanı izle… 26.01.2020 23:41

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 154. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 154.bölüm fragmanında "Bırakın düşmanlarınız bir araya gelsin, güçlensinler; ondan sonra bizim savaşımız olur..." sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 154. bölüm fragmanı…