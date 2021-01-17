EDHO 179. bölüm fragmanı yayında! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "İşte şimdi öksüz kaldık..." sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "İşte şimdi öksüz kaldık..." sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...