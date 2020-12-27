EDHO 178. bölüm fragmanı yayında! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

EDHO 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
EDHO 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...