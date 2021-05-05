RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları ''Bütün sülaleni geberteceğim'' Tipi'nin kanı yerde kalmadı! EDHO 193. bölüm izle tek parça!

''Bütün sülaleni geberteceğim'' Tipi'nin kanı yerde kalmadı! EDHO 193. bölüm izle tek parça!

''Bütün sülaleni geberteceğim'' Tipi'nin kanı yerde kalmadı! EDHO 193. bölüm izle tek parça!
05.05.2021 01:05
Ana Sayfa 03:27
Kontrolden çıkan otomobil...
Ana Sayfa 08:40
Survivor 2021'de kim elendi,...
Ana Sayfa 00:35
Hulki Cevizoğlu'ndan...
Ana Sayfa 02:22
Gazeteci Nedim Şener’den...
Ana Sayfa 03:06
Kendi kazdığı 2,5 metrelik...
Ana Sayfa 00:15
Serdar Ortaç'tan sevgilisi...
Ana Sayfa 02:19
Mesut Özil gönülleri fethetti!
Ana Sayfa 01:49
Almanya’da Ayşe teyze sosyal...
Ana Sayfa 02:32
''Değişmeseydim yüzüme...
Ana Sayfa 05:20
81 ilin risk haritasını...
Ana Sayfa 00:31
Eve ses kayıt cihazı...
Ana Sayfa 02:51
Havaların ısınmasıyla...

''Bütün sülaleni geberteceğim'' Tipi'nin kanı yerde kalmadı! EDHO 193. bölüm izle tek parça! ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölümüyle geceye damga vurdu. Heyecanın hiç düşmediği dizide bu hafta; Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koştu. Tipi'nin kanını yerde bırakmak istemeyen Emine Tipi'yi satanın Sezai olduğunu öğreniyor ve İdris reise sıkıyor. Dizinin sonu ise Hızır'ın 'Rado bütün sülaleni geberteceğim'' deyip Tipi'yi öldüren Rado'nun yeğenine sıkmasıyla bitti. İşte EDHO 193. bölüm tek parça izleme seçeneği...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölümü tek parça izlemek için tıklayın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları