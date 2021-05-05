''Bütün sülaleni geberteceğim'' Tipi'nin kanı yerde kalmadı! EDHO 193. bölüm izle tek parça! ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölümüyle geceye damga vurdu. Heyecanın hiç düşmediği dizide bu hafta; Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koştu. Tipi'nin kanını yerde bırakmak istemeyen Emine Tipi'yi satanın Sezai olduğunu öğreniyor ve İdris reise sıkıyor. Dizinin sonu ise Hızır'ın 'Rado bütün sülaleni geberteceğim'' deyip Tipi'yi öldüren Rado'nun yeğenine sıkmasıyla bitti. İşte EDHO 193. bölüm tek parça izleme seçeneği...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölümü tek parça izlemek için tıklayın