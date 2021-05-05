RAMAZAN İMSAKİYE
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Kurtlar Vadisi'nin Richard Kane'i idi! Edho'nun flaş transferine Yaman'dan rest! ''Sizinle değiliz beyler''

Kurtlar Vadisi'nin Richard Kane'i idi! Edho'nun flaş transferine Yaman'dan rest! ''Sizinle değiliz beyler''
05.05.2021 14:37
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Kurtlar Vadisi'nin Richard Kane'i idi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi heyecan dolu bölümleriyle Salı akşamları ekranlarda esmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Richard Kane'i Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle dahil oldu. Volkan ve Rıdvan ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. Vadinin yavuz komutanı EDHO'da ilk restini yemesi gecikmedi. Yaman Korkmaz ayağına gelen Volkan'a restini çekip yolu gösteri. İşte diziye yeni dahil olan flaş transferi Yaman'ın yol verme sahnesi...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları