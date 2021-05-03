RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO'da kurtlar sahnede! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı yayınladı!

EDHO'da kurtlar sahnede! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı yayınladı!
03.05.2021 01:25
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EDHO'da kurtlar sahnede! EDHO...
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Atv'nin fenomen dizisi EDHO'da kurtlar sahnede! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yanıt buldu. Heyecanın doruğa çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicinin nefessiz izlediği 192. bölüm sonrası 193. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Tipi'nin ölüp ölmediği sır gibi saklanırken İlyas Çakırbeyli'nin aile içinde çıkmaza girdiği görüldü. Fragmana Haşmet Façalı'nın İlyas'a delikanlılık dersi verip kafa attığı an damga vurdu. İşte EDHO 193. son bölüm fragman videosu...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları