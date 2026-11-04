ABD seçim şoku piyasaları vurdu: Faruk Erdem A Haber'de Trump'ın iki seçeneğini açıkladı
ABD’de gerçekleşen 3 Kasım ara seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir siyasi şokla noktalanırken küresel finans piyasalarında da dengeleri sarstı. Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde ettiği yönündeki verilerin ardından ABD borsa vadeli işlemleri geriledi, Amerikan Doları değer kaybetti, tahvil faizlerinde sert düşüşler gözlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi