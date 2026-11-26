Diyarbakır'da petrol arama çalışmaları hız kazandı: 7 kuyu için hazırlık yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan emekli müjdesi: İlave iyileştirme için çalışma var

İslam Memiş'ten yatırım uyarısı: Altın dahil tüm piyasalarda kısa vadeli al-sat dönemi kapandı