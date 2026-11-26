Borsa, altın, döviz ve petrolde oklar hangi yönde? Faruk Erdem açıkladı
Altın, borsa, döviz ve petroldeki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, küçük yatırımcının kafasını karıştıran "Aralık ayında çöküş" söylentilerine ve piyasalardaki yeni beklentilere açıklık getirdi. Erdem; altın üzerindeki baskı, Borsa İstanbul'daki 11 bin puan seviyesi, dövizdeki yatay seyir ve Brent petrolde 2027 yılına yönelik 70-80 dolar bandı öngörülerini paylaştı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi