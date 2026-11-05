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Asgari ücret emekli ve memur maaşlarında yeni hesap: Ocak ve temmuz için çifte zam masada

Asgari ücret emekli ve memur maaşlarında yeni hesap: Ocak ve temmuz için çifte zam masada

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni maaş döneminde asgari ücret için masada %28,4, %30 ve %33,7'lik üç formül bulunurken; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve rapor parası gibi 12 sosyal güvenlik kalemi yeniden hesaplanıyor. Emekli ve memur maaşları için ise seyyanen zam ve refah payı seçenekleri değerlendiriliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ocak ve temmuz aylarında iki ayrı kademeli artış yapılabileceğine dikkat çekerken, doğum ve askerlik borçlanması yapacak vatandaşlara da 31 Aralık'tan önce başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

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