Zam, ek gösterge, refah payı... Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi bekliyor! Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum!

Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı, ek gösterge, refah payı gibi konular sözleşme ile netliğe kavuşacak. Hükümet 2022 için yüzde 5+6, 2023 için ise yüzde 6+6 oranında zam teklif ederken, sendikalar zam ile ilgili yeni bir teklif bekliyor. İşte memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili son gelişmeler...

Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlanırken, maaş ve aylıklara yapılacak zamma odaklanıldı.

Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif beklemeye başladı.

"SÖZLEŞMEYİ UZLAŞIYLA İMZALANMAK İSTİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talebinin taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artış olduğunu anımsattı.

Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu: "Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Buna karşın hükümetin teklifiyle bizim taleplerimiz arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN TEKLİFLER

Hükümetin ilk teklifi

2022 ilk 6 ay: Yüzde 5+ enflasyon farkı

2022 ikinci 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon fark

2023 ilk 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon farkı

2023 ikinci 6 ay: Yüzde 6 +enflasyon farkı

SENDİKALARIN TALEBİ

2022 yılı: Yüzde 21

2023 yılı: Yüzde 17

Yüzde 6 refah payı ve 600 TL seyyanen ödeme

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